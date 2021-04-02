В ТРК Челябинска, Миасса и Магнитогорска можно будет бесплатно привиться от ковида

В южноуральских ТРК продолжат бесплатную вакцинацию от COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, привиться от коронавирусной инфекции в предстоящие выходные можно будет в семь ТРК.

В Челябинске вакцинация пройдет 3 апреля:

Торговый город «Алмаз», Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход (10:00-16:00)

ТРК «Космос», ул. Чичерина, 28, цокольный этаж (12:00-16:00)

ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, со стороны автодороги Меридиан (10:00 – 16:00)

ТРК «Куба», ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж (10:00-15:00)

В Миассе 3 и 4 апреля привики можно будет поставить в ТРК «Слон», пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник» (12:00-16:00)

В Магнитогорске 3 и 4 апреля:

ТРК «Континент», 3 этаж (11:00-15:00)

ТРК «Гостиный двор», вход с пр. Карла Маркса, 1 очередь, 2 этаж (11:00-15:00)

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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