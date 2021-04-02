В Челябинской области от коронавируса умерли еще 9 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 128 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 56 тысяч 901 зараженный. 2 тысячи 367 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 236).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.21

В ТРК Челябинска, Миасса и Магнитогорска можно будет бесплатно привиться от ковида. / В Верхнеуральске суд отменил решение следователя о прекращении уголовного дела в отношении чиновников. / Робот ММК помогает «Мицубиси». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»