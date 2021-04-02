Челябинский городской бор продолжают заваливать снегом с химикатами

Челябинцы вновь заметили в городском бору машины, сваливающие снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», КамАЗ без номеров, сваливающий снег, собранный в областном центре, в городском бору, челябинцы заметили сегодня, 2 апреля. Фото с нарушителем появилось в социальных сетях.

«Это сегодня в центре, в районе «Экстрима» и «Шафрана»... Больше всего деревья жалко, они кузовами прямо стволы сосен и берез обдирают. КамАЗ без номеров», – рассказал автор фото.

В министерстве экологии заявили, что вопрос незаконных снегосвалок в Челябинском городском бору находится на контроле ведомства с февраля этого года. «По факту размещения снега вблизи границ городского бора было возбуждено административное дело. 19 февраля администрации города Челябинска выдано предостережение об уборке снежных куч и поиска виновных среди подрядчиков. Оно сейчас находится на исполнении», – отметили в минэко.

Помимо этого, управлением регионального государственного экологического надзора областного министерства экологии возбужденно административное дело в отношении неустановленных лиц. Совместно с ГИБДД города по камерам наблюдения выявлены 4 возможные организации. Сейчас по ним проводится проверка.

«В настоящее время по факту последней жалобы к месту несанкционированной свалки снежных отвалов выехала группа специалистов министерства экологии», – рассказали представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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