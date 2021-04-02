Житель Челябинска устроил пальбу на парковке

На северо-западе Челябинска конфликт водителей закончился стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 1 апреля, на парковке у одного из домов по улице Чичерина.

Водитель автомобиля «Опель» бросил его, загородив проезд. Из-за этого другая машина не смогла выехать с парковки.

Когда владелец первого авто вернулся, между водителями вспыхнул конфликт. В пылу перепалки водитель «Опеля» выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, личности участников конфликта установлены. По факту инцидента поводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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