Жительница Миасса осталась без денег, «выиграв» в интернет-лотерее

В Челябинской области пользовательница соцсетей попалась на удочку мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции в Миассе обратилась 26-летняя горожанка. Девушка рассказала: в социальной сети ей пришло оповещение о том, что она стала победительницей розыгрыша и может забрать свой выигрыш.

В ходе общения в социальной сети неизвестный убедил ее оплатить доставку приза. Девушка перевела на его счет 3 тысячи 200 рублей, после чего мошенник перестал выходить с ней на связь.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали 21-летнего жителя Ростовской области. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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