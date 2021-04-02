Южноуральцам напомнили об опасности бешенства после смерти жительницы Волгоградской области

Ветврачи напомнили о неблагополучной ситуации по бешенству животных в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за первый квартал 2021 года в регионе зарегистрировано 24 случая бешенства животных (13 лис, 5 собак, 5 кошек, 1 корова).

23 населенных пункта были объявлены неблагополучными. В марте 2021 года от бешенства пало пять животных.

Напомним, что Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. В 2020 году зарегистрированы 68 случаев бешенства в 65 неблагополучных пунктах, в 2019 году лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством и 67 населенных пунктов были объявлены неблагополучными.

Пик заболеваемости на Южном Урале пришелся на 2010 и 2013 годы, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 года, когда от бешенства погибло, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019) цифра была в пределах 70 случаев.

Что касается ситуации в России, то в марте 2021 года в стране зарегистрировано 179 случаев бешенства среди животных. Лидируют по количеству выявленных случаев бешенства в марте: Республика Хакасия, Красноярский край, Тюменская, Волгоградская и Саратовская области, а также Пензенская, Нижегородская, Астраханская, Владимирская и Самарская. К регионам с высокой выявляемостью бешенства эксперты отнесли Челябинскую и Ярославскую области.

Наибольшее количество случаев бешенства в стране выявлено у лис – 87. Это связано с сезонным поведением этих животных: у лис весной начинается гон, во время которого самцы наносят друг другу укусы и таким образом передают вирус. Также в марте обнаружено 44 зараженных бешенством собаки и 17 кошек.

Россельхознадзор напоминает, что к бешенству восприимчивы и сельскохозяйственные животные. Самое опасное, что бешенство смертельно опасно для человека. 25 марта 2021 года в Волгоградской области 60-летняя женщина заразилась бешенством от своей домашней кошки и умерла.

В ходе эпидемического расследования выяснилось, что у женщины были домашние кошка и собака. За полтора месяца, примерно в начале февраля, кошка укусила женщину за правое предплечье, но к медикам тогда хозяйка обращаться не стала. Через некоторое время сдохла собака, позже хозяева убили кошку из-за ее агрессивного поведения. Скорее всего, домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которую хозяева иногда видели во дворе. Умершая женщина об укусе кошки, смерти собаки и кошки в ветеринарные службы не сообщала.

Вирус бешенства передается со слюной от больных животных, при укусе или попадании на поврежденные участки кожи. Распознать заболевание у питомца позволит его необычное поведение. Это может быть беспричинное беспокойство, повышенная чувствительность к свету и шуму, агрессия.

Основной метод профилактики этого вируса у животных – вакцинация. Диких зверей иммунизируют с помощью оральных вакцин, их разбрасывают в местах обитания плотоядных в виде приманок. Домашних и сельскохозяйственных животных вакцинируют подкожно или внутримышечно. Домашних питомцев – кошек и собак – ветврачи рекомендуют прививать от бешенства не реже одного раза в год. Домашние животные могут заразиться бешенством от диких зверей, а затем инфицировать своего владельца. Как и случилось в Волгоградской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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