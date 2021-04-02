Две трети россиян продолжают жить в режиме экономии

Торговые центры в России пустуют из-за падения доходов населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посещаемость торговых центра в России восстанавливается очень медленно. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные Watcom.

«В Российском совете торговых центров считают, что на восстановление трафика хотя бы до 90% от докоронакризисного уровня потребуется еще год, – пишет авторы канала. – Основные причины: ограничительные меры, действующие во многих общественных местах, в том числе в торговых центрах; общее падение доходов россиян – около 70% жителей страны находятся в режиме экономии (данные NielsenIQ); переход покупателей на новые каналы – в торговые точки с более удобными локациями у дома, а также в интернет-магазины и маркетплейсы».

В этом году были лишь два коротких временных отрезка, когда трафик приблизился к докризисным величинам – во время школьных каникул и длинных выходных перед 8 марта, напоминают эксперты. Но ситуация от этого не слишком улучшилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.04.21

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