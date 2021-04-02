В центре Челябинска на три недели ограничат движение

Движение по улице Цвиллинга в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в понедельник, 5 апреля, с 9:00 будет прекращено движение транспорта в районе дома №25 по улице Цвиллинга.

Ограничение связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и будет действовать до 27 апреля. Движение транспорта будет организовано по противоположной стороне дороги (по направлению к площади Революции).

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.04.21

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