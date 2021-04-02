В челябинском поселке установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Баки для раздельного сбора отходов появились в поселке Шершни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на 11 контейнерных площадках в поселке Шершни появились баки для сбора вторичного сырья. Специальные емкости под пластик, металл, бумагу и стекло можно отличить по ярким наклейкам. Остальные баки на площадках не имеют маркировки и предназначены для сбора смешанных несортированных отходов.

Для организации раздельного сбора отходов (РСО) в Шершнях региональный оператор выстроил новую логистику. Места накопления ТКО в поселке будут обслуживать два типа мусоровозов. Одни машины будут забирать смешанные отходы, другие – собранное в отдельные баки сырье.

Главная задача, которая решается за счет внедрения раздельного сбора – уменьшение объемов мусора, который направляется на захоронение. Поэтому жителям предлагается складировать вторичные ресурсы в отдельные баки. ЦКС призывает не скидывать в емкости для вторсырья смешанные отходы, ведь загрязненные материалы сложнее вернуть во вторичный оборот. А значит какая-то их часть, в итоге, будет непригодна к переработке, и этот мусор придется направить на захоронение.

Отметим, что поселок Шершни – не первая городская локация, в которой внедряется РСО. С 2020 год подобный проект реализуется в микрорайонах «Парковый-2» и «Академ Риверсайд», где также установлены отдельные емкости для сбора бумаги, пластика, стекла и металла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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