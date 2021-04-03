Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 57 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 125 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 57 тысяч 26 зараженных. 2 тысячи 376 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 243).

Отметим, что Челябинская область вошла в десятку регионов с максимальным количеством смертей от коронавируса – в этом списке регион занимает 7-ую строчку вместе с Нижегородской и Иркутской областями.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.21

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