Врачи рассказали, как есть яйца, чтобы не получить серьезных проблем

Жарить яичницу с колбасой или беконом – верный способ нажить серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

Ссылаясь на исследования, диетолог сообщил, что даже 50 граммов в день жаренного красного мяса, съеденного вместе с яйцами, существенно увеличивает риск онкологических заболеваний поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет развитие атеросклероза. Это же относится и колбасе:

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», – подчеркнул Гинзбург, добавив, что питаться таким образом регулярно ни в коем случае нельзя.

По его словам, наиболее полезно есть яйца, сваренные без скорлупы. Это блюдо известное, как яйцо пашот, требует определенной технологии приготовления и только свежих (не позднее 7 дней) яиц. Некоторые считают, что все качества этого блюда есть и у яйца «в мешочке» – сваренного в скорлупе до среднего состояния между всмятку и вкрутую.

Москва, Анастасия Палей

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