Бизнес-партнер известного челябинского депутата не смог выйти из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей

Младшего бизнес-партнера известного депутата Челябинской городской Думы оставили в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 апреля, Челябинский областной суд отказал директору ООО «Заповедник» Ивану Окольникову в изменении меры пресечения.

Напомним, Окольникова задержали 23 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, топ-менеджер и совладелец фирмы, занимавшейся куплей-продажей земельных участков, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных на то оснований.

Имущественный ущерб бюджету Челябинска оценили в сумму не менее 115 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

Центральный районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения для Ивана Окольникова заключение под стражу. Защита коммерсанта обжаловала это решение в областном суде: бизнесмена просили освободить под залог в 5 миллионов рублей. Однако апелляционная инстанция оставила в силе решение суда низшей инстанции.

По данным портала «СПАРКС», основным учредителем компании является известный в Челябинске предприниматель, депутат городской думы Виталий Рыльских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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