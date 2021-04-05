В Челябинской области мнимый консультант оставил женщину без денег и товара

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Магнитогорска обратилась 61-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что в бизнес-центре, где она находилась, к ней подошел незнакомый молодой человек, поинтересовался целью ее визита и, узнав, что та пришла оформить заказ на товар, предложил оказать содействие. В ходе общения горожанка перевела 29 тысяч рублей ему на карту, но товар так и не получила, а мужчина скрылся.

В рамках проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности магнитогорец, 1998 года рождения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.21

На северо-западе Челябинска образовался большой провал. / Бизнес-партнер известного челябинского депутата не смог выйти из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей. / На Южный Урал пришел сильный порывистый ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»