В поселке под Челябинском водитель авто получил ранение в живот, врезавшись в школьный забор

В Коркинском районе мужчина напоролся на элемент ограждения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в субботу, 3 апреля, в 13:40 на улице Проходчиков в поселке Роза (Коркинский район).
27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в ограду школы №4. Мужчина получил проникающее ранение брюшной стенки.
Как пишет «Горняцкая правда», в местной больнице южноуральцу сделали экстренную операцию. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
По факту ДТП проводится проверка. Известно, что в момент аварии мужчина был трезв.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.04.21
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