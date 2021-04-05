В Челябинске начнут остывать батареи

В Челябинске ожидается резкое потепление: на следующей неделе дневные температуры могут достичь +18 градусов Цельсия. В связи с этим отопительный сезон в городе может завершиться раньше привычного срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос отключения отопления обсуждался сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

По словам вице-мэр по городскому хозяйству Александра Астахова, ресурсоснабжающие организации постепенно переходят на минимальный температурный режим подачи теплоносителя. А как только среднесуточная температура атмосферного воздуха продержится на уровне +8 градусов более 5 суток подряд, отопление отключат.

Правда, согласно прогнозу синоптиков, тепло, обещанное на следующей неделе, продержится лишь пару-тройку дней, а потом снова похолодает. Среднесуточную температуру более +8 ожидают только на последней неделе апреля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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