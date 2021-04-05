В Челябинской области стартует пожароопасный сезон

Власти Южного Урала объявили о начале пожароопасного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории Южного Урала пожароопасного сезона. С 10 апреля пожароопасный сезон установлен на большей части территорий области.

С 1 мая 2021 – в лесах на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава.

При пожароопасном режиме начинают работу все лесопожарные формирования региона, вводятся ограничение на проведение огневых работ в лесах.

В прошлом году первый лесной пожар произошел 4 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.21

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