Каждой пятой семье в России не хватает заработка на самое необходимое

Треть российских семей тратит большую часть заработка на покупку самого необходимого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20,9% семей в России тратит на удовлетворение базовых потребностей (самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт) от 50% до 75% своего заработка. Еще около 12% домохозяйств направляют на эти цели больше 75% доходов.

При этом, как пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, лишь у 18,5% россиян расходы на самое необходимое составляют менее 25% семейного бюджета. 17,4% домохозяйств доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.

У трети российских семей (31,2%) расходы на самое необходимое составляют 25-50% бюджета.

Авторы канала отмечают также, что почти половина россиян рассказали о росте цен на самые необходимые товары с начала 2021 года. Чуть больше четверти (26,6%) считают, что стоимость выросла незначительно.

10,8% не заметили ценовых изменений. А 16% людей отметили, что товары и услуги стали доступнее.

При этом в 2021 году 42,9% семей тратят на самое необходимое 15-30 тысяч рублей. в месяц. У 29,7% домохозяйств на это уходит 30-50 тысяч рублей. 13% могут позволит себе потратить на такие нужды лишь до 15 тысяч рублей.

10% семей в состоянии потратить на покупку самого необходимого 50-70 тысяч рублей. От 70 до 100 тысяч рублей в месяц на это тратит лишь 2,8%. И 1,8% – свыше 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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