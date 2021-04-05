В поселке под Челябинском который год затапливает автомобильный мост

На Южном Урале затопило единственный мост, связывающий поселок с автомобильной дорогой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Ужевка, расположенного на территории Сосновского района, остались без автомобильного сообщения через реку Зюзелгу. Об этом сообщила в социальных сетях администрация Рощинского сельского поселения, в состав которого входит поселок.

«Уважаемые жители, проезд через мост на Ужевку закрыт. Заранее планируйте свои поездки», – рассказали чиновники. Причиной прекращения движения стал разлив реки.

При этом, по словам жителей Сосновского района, с подобными трудностями южноуральцы сталкиваются каждый год. При этом не появления моста реку можно было преодолеть только с помощью бродов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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