Челябинские чиновники не смогли оправдать в суде бюджетный асфальт на частной территории

Верховный суд признал оплату асфальтирования территории вокруг бургерной в Металлургическом районе Челябинска нецелевым использованием бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд РФ поддержал позицию прежних инстанций, признавших факт нецелевого использования 800 тысяч рублей администрацией Металлургического района Челябинска.

Нарушения выявили в ходе проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области, проведенной в 2019 году. Тогда аудиторы выяснили, что при благоустройстве сквера на улице Богдана Хмельницкого за бюджетный счет был заасфальтирован земельный участок рядом с бургерной и коммерческих площадей. Однако оказалось, что этот участок площадью 1,5 гектара был выведен из состава сквера и передан в частные руки. По мнению КСП, благоустройство частной территории нанес бюджет ущерб на 800 тысяч рублей.

Представители администрации Металлургического района попытались оспорить это решение, но ни один из судов не встал на их сторону. «Отказать администрации Металлургического района города Челябинска в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», – цитирует 31tv.ru решение высшей судебной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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