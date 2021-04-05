Суд обязал следователей возбудить уголовные дела по факту избиений челябинцев во время акции протеста

Суд признал незаконными решения СКР об отказе в возбуждении уголовных дел по факту получения травм во время разгона силовиками незаконного шествия 31 марта.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 31 января текущего года на улице Энгельса в Челябинске. 65-летняя пенсионерка Елена Арефьева возвращалась с прогулки и оказалась в толпе участников акции протеста, которых пойти по улице Энгельса вынудили силовики, перекрывшие все проходы на проспект Ленина.

В какой-то момент группа силовиков с противоположной стороны улицы Энгельса кинулась наперерез автомобилям через всю проезжую часть, вломилась в толпу и побежала к голове колонны, буквально расшвыривая всех, кто попался им на пути. Все это попало на видео.

При этом один из силовиков сначала отбросил молодого человека, оттолкнул девушку и пихнул пожилую женщину, которая тоже отлетела на несколько метров. Позднее медики диагностировали у челябинки перелом руки, она обратилась в полицию.

Также потребовал разобраться с действиями силовиков 21-летний Алексей Скорик. Инцидент с ним тоже попал на видео: парень идет по тротуару и снимает на телефон происходящее на дороге. К нему бросается «космонавт» – тот самый, что через несколько секунд ударит в спину пенсионерку. Парень отскакивает, но сотрудник полиции его догонят и сбивает с ног. Молодой человек отлетает в сторону, пытается встать на ноги, но к нему подбегает другой полицейский, валит парня с ног и бьет дубиной. В результате студент получил закрытый перелом правого надколенника.

В первой половине марта Арефьева и Скорик получили ответы из СКР, где было сказано, что оснований для проведения доследственной проверки не имеется.

Адвокат пострадавших челябинцев обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела в суде. Центральный районный суд счел позицию СКР незаконной, обязав следственное управление зарегистрировать жалобы горожан, провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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