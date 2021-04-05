Просроченная задолженность россиян приблизилась к триллиону рублей

За год уровень просроченной задолженности жителей России вырос почти на четверть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россияне задолжали по кредитам банкам 976,1 миллиарда рублей (такова сумма задолженности, просроченной на три месяца и более). За год долг вырос на 176 миллиардов рублей (+22%). Таковы данные Банка России.

При этом в прежние годы объем просрочки снижался. Эксперты считают, что одной из основных причин, сломавших тренд, стала пандемия COVID-19. Так, по словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, приводимым «Известиями», за год число россиян с просроченной задолженностью более чем на три месяца и суммой свыше 500 тысяч рублей выросло с 900 тысяч до 1,1 миллиона человек.

Суммарный долг таких заемщиков в феврале 2021 года достиг 1,4 миллиарда рублей. При этом банки могут вполне официально потерять эти деньги, если россияне решат заявить о своем банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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