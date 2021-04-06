В маршрутках Миасса повысили стоимость проезда

В Миассе все маршрутчики повысили стоимость проезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в маршрутных такси Миасса появились объявления о повышении цен с 10 апреля. С субботы в городских маршрутках стоимость вырастет с 20 до 25 рублей.

Напомним, 20 марта тариф вырос на трех маршрутах: «Вокзал – Машгородок», «Вокзал – Тургояк» и «Вокзал – Северные Печи», где одна поездка стала стоить соответственно 25, 25 и 30 рублей соответственно.

Повышение цен частные перевозчики связывают с ростом стоимости бензина и ГСМ.

Также процесс повышения стоимости идет на маршрутах Челябинска и Златоуста, обслуживаемых частными перевозчиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.21

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