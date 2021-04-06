Челябинка утонула в бассейне

В одном из челябинских бассейнов умерла пенсионерка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло днем в понедельник в бассейне «Строитель». 67-летней женщине во время плавания стало плохо. Спасатели достали ее из воды и вызвали скорую. До прибытия бригады реанимировать пенсионерку пытался дежурный медик спорткомплекса. Сотрудники скорой обнаружили женщину еще живой, но она не дышала, а давление было экстремально низким.

«Вызов поступил с информацией «утопление». Медики 30 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти пациентку не удалось», – сообщили в городском управлении здравоохранения.

По факту смерти челябинки следственный комитет проведет проверку. По предварительным данным у женщины в воде случился сердечный приступ.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.04.21

В маршрутках Миасса повысили стоимость проезда. / Как сделать город лучше: в Челябинске впервые пройдет конфест городского активизма. / Просроченная задолженность россиян приблизилась к триллиону рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»