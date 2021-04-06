Челябинец вызвал губернатора на экскурсию по «обкомовской» дороге

Челябинский общественник пригласил Алексея Текслера обсудить ситуацию в городском бору на прогулке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный общественник, эксперт по вопросам городского развития Яков Гуревич вызвал губернатора Челябинской области Алексея Текслера на экскурсию. Открытое обращение челябинца опубликовано в социальных сетях.

«Я уже трижды обращался к вам по поводу катастрофического состояния и чрезвычайной пожарной ситуации в ООПТ «Челябинский городской бор», который является областной собственностью, – пишет южноуралец. – Трижды получал идентичные отписки за подписями ваших заместителей».

Еще в прошлом году общественник предлагал реализовать за зимний непожароопасный период срочные меры по снижению пожарной опасности в бору, напомнил он в обращении. Однако предпринято ничего не было, и городской бор входит в объявленный с 10 апреля пожароопасный период в худшей ситуации, чем ранее.

«К сожалению, мэр Челябинска Наталья Котова фактически запретила вам участие в мероприятии по бору 10 апреля под предлогом ковида, нарушив тем самым ваши последние распоряжения по режиму безопасности. Вы отлично понимаете безопасность подобного мероприятия, подтвердив это посещением футбольного матча в Москве, где заболеваемость в 20 раз выше, чем в Челябинске. В связи с этим приглашаю вас лично на экскурсию в бор, чтобы убедиться в существующих и вновь возникших пожарных рисках», – обращается к главе региона Яков Гуревич.

К тому же собеседникам есть что обсудить, отмечает эксперт. «Впервые мною получен ответ на вопрос о нанесении ущерба бору и бюджету в размере около 10 миллионов рублей при безумных работах по дополнительному освещению обкомовской дороги, – пишет он. – Указанное в ответе, мягко говоря, действительности не соответствует. Возможно, ваш заместитель С. Сушков этого не знает, но вы лично последние 2 года ежедневно, дважды в день, ездите по обкомовской дороге, и отлично знаете, что уровень ее освещенности достаточен и в осенне-зимнее время, недостаточность освещенности никем не устанавливалась, ее освещенность по крайней мере не ниже, чем любого другого отрезка дороги между обкомовской дачей и зданием на улице Цвиллинга.

Как бывший замминистра энергетики, специалист в этом вопросе, вы отлично знаете, что железобетонные опоры под линии освещения и кабель вывести из строя весьма затруднительно. По крайней мере, по состоянию на 1 декабря прошлого года на обкомовской дороге не горела лишь одна лампа из 40, и ее замена стоила бы не более 1 тысячи рублей. Даже замена всех светильников на более мощные стоила бы заведомо менее 50 тысяч рублей, а не 10 миллионов».

Челябинец приглашает губернатора на экскурсию по обкомовской дороге, «чтобы вы могли убедиться в сказанном выше лично». Если у губернатора напряженка со временем, экскурсию можно организовать по дороге главы региона на работу или обратно, для ее проведения достаточно 30 минут, уверен общественник.

«Полагаю, что личное знакомство с ситуацией в городском бору областного центра, с крайне плохой экологической ситуацией необходимо для качественного исполнения ваших обязанностей», – завершает свое послание Яков Гуревич.

Челябинск, Виктор Елисеев

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