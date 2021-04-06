В Челябинской области от коронавируса скончались 9 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 121 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 57 тысяч 392 зараженных. 2 тысячи 403 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 266).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 06.04.21
Челябинка утонула в бассейне. / В маршрутках Миасса повысили стоимость проезда. / Как сделать город лучше: в Челябинске впервые пройдет конфест городского активизма. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube