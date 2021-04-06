В Челябинске вынесли приговор экс-начотдела Ростехнадзора, выманившего у бизнесмена 200 тысяч рублей

В Челябинской области вынесен приговор бывшему начальнику отдела Ростехнадзора, виновному в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

Следствием и судом установлено, что южноуралец в течение 2018 года получил 200 тысяч рублей от представителя проверяемой организации за обещание не принимать установленные законом меры по выявленным в ходе проверок нарушениям лицензионных требований. При этом, он не обладал полномочиями по принятию такого решения, а деньги попросту присвоил.

Суд признал экс-сотрудника Ростехнадзора виновным в мошенничестве, приговорив к уплате штрафа в 150 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти в течение ближайших двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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