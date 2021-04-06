Откуда мусор? В комитет дорожного хозяйства придут ревизоры

Главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области проведет внеплановую проверку комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧРО ПП РОДП «Яблоко», инициировавшем проверку, первоначально заявление с требованием проверить действия КДХ, выступившего в роли заказчика, и подрядчика – «Урал-Сервис-Групп» при исполнении контракта на строительство пешеходной набережной и «Сквера Искусств» было направлено в прокуратуру, а оттуда его переслали в ГКУ.

Напомним, в течение года стоимость работ увеличилась с 574 млн 740,7 млн рублей. В декабре 2020 года, несмотря на просрочку, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, что позволило подрядчику избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков. Несмотря на очевидное отставание от графика, подрядчик ни разу не привлекался заказчиком к ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения работ.

Всего было принято и оплачено из бюджета работ на 254 млн рублей, большая часть денег – 75 млн была потрачена на размещение и утилизацию строительного мусора (39 тыс тонн). При этом данный вид затрат в таком объеме первоначально отсутствовал в проектной документации. «Отсутствие работ по сносу капитальных сооружений и необходимость отсыпки грунтовых перемычек заставляет сомневаться в реальном наличии такого объема мусора», – заявляют авторы обращения.

Проверка назначена на II квартал текущего года.

Челябинск, Павел Зварзин

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