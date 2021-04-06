Попытка взыскать с владельцев дач на Увильдах сотни тысяч рублей обернулась уголовными делами

В странной истории с разовыми взносами в 350 тысяч рублей с членов дачного товарищества на озере Увильды начала разбираться полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в уголовные дела были возбуждены по подозрению в подделке документов и мошенничестве в крупном размере.

Напомним, широкую огласку история получила месяц назад, когда с владельцев участков в дачном некоммерческом товариществе «Чайка» на озере Увильды начали взыскивать в судебном порядке некий единоразовый взнос в размере 350 тысяч рублей за участок.

Всего в ДНТ в настоящее время состоят 282 члена, владеющие 340 участками. Руководство товарищества утверждает, что летом 2019 года прошло общее собрание членов, которое и приняло решение об установлении целевого взноса в 350 тысяч рублей «в целях создания и приобретения имущества общего пользования и долгосрочной реализации данных мероприятий». А зимой 2020-2021 годов попыталось принудительно взыскать эти суммы с членом ДНТ.

Дачники пошли с жалобами в полицию. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, после проверки в полиции Карабаша возбуждены уголовные дела. Руководство ДНТ продолжает настаивать, что собрание прошло законно, и на нем присутствовало достаточное для кворума количество участников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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