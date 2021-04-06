В Верхнеуральском районе определились с главой

Сергей Айбулатов остался в кресле главы Верхнеуральского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Верхнеуральского района утвердили на должность руководителя муниципалитета действующего главу Сергея Айбулатова.

За это решение проголосовали 11 парламентариев. 3 голоса получил представитель оппозиции – Константин Бухтияров, работающий мастером в АО «Газпром газораспределение Челябинск». Еще четверо претендентов не получили поддержки депутатов.

Напомним, конкурсная комиссия допустила до участия в голосовании сразу шесть кандидатур. Помимо Айбулатова и Бухтиярова, ими стали инженер участка транспортного обеспечения и весового контроля ОАО ММК «Метиз» Павел Владельщиков, безработный челябинец Игорь Москвитин, экс-заместитель гендиректора агрохолдинга «Ситно» Павел Мулюков и глава села Спасское (Верхнеуральский район) Андрей Слободянюк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.21

Южноуральцам предложили заплатить за подключение к газоснабжению 28 миллионов рублей. / Соседствуем со странами третьего мира: депутат Госдумы «разбил в пух и прах» правительственные «успехи» в медицине. / Попытка взыскать с владельцев дач на Увильдах сотни тысяч рублей обернулась уголовными делами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»