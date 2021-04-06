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Вторник, 6 апреля 2021, 17:13 мск

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Мэрию Челябинска обвинили в неплатежах за капитальный ремонт

Челябинцы обеспокоены неплатежами городских властей за капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на растущий долг по взносам на капитальный ремонт пожаловалась многодетная семья, живущая на северо-западе Челябинска. Горожане рассказали об этом в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!».

«Помогите нам, пожалуйста, – обращаются челябинцы к губернатору. – У нас многодетная семья, и живем мы в муниципальной квартире по адресу: улица 250 лет Челябинску, 16а. Дом на спецсчете (по взносам на капитальный ремонт), платим за все вовремя, но долг за капремонт растет, и никто его не оплачивает. Везде ссылаются на администрацию города и говорят: это не ваша квартира, не обращайте внимания на долг. Но долг уже 35 тысяч рублей, плюс пеня 5 тысяч рублей. Помогите нам, пожалуйста, вы – наша последняя надежда, нас нигде не слышат».

Отметим, неплатежи со стороны муниципалитетов стали серьезной проблемой с самого начала работы фонда «Региональный оператор капитального ремонта Челябинской области». Выяснилось, что злостными неплательщиками могут быть не только жители, но и местные власти (обязанность уплаты взносов лежит на собственнике помещения, а не на его жильцах).

Например, в том же Челябинске оказалось, что у властей крайне неполная информация об объемах муниципального жилфонда. По сути, чиновники попросту были не в курсе, сколько именно квартир принадлежит муниципалитету, и где они располагаются. Несколько лет назад мэрия даже инициировала работы по инвентаризации муниципального жилого фонда. Но в какой стадии они находятся в настоящее время, неизвестно.

Ситуацию с жалобой губернатору в пресс-службе городской администрации пообещали прокомментировать позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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