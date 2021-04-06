Южноуральцам приглянулся формат видеоконференций

Южноуральцы опробовали формат видеоконференций в библиотеках.

Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. Южноуральский бизнес также наращивает объемы фриланса. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние 2 месяца число подключений к этим сервисам в Челябинской области выросло в 5 раз. И что самое интересное – формат видеоконференций особенно полюбили в местных библиотеках.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта-апреля 2020 года.

По статистике МегаФона, в Челябинской области также, как и в соседней Курганской клиенты чаще проводят видеоконференции, чем вебинары. Больше других в нашем регионе такой формат подключают компании крупного бизнеса в сфере услуг, розничной торговли, медицины, строительства и библиотеки. Такой выбор эксперты объясняют тем, что формат общения на видеоконференциях более узкий – до 100 участников. В то время как вебинары предполагают аудиторию до тысячи человек.

«Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги – в течение 7 дней», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.21

Мэрию Челябинска обвинили в неплатежах за капитальный ремонт. / «Власть не доверяет даже тем, кто ее защищает»: Госдума одобрила наказание за раскрытие тайны. / В Верхнеуральском районе определились с главой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»