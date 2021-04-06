В Челябинской области – первый в сезоне случай укуса клеща

Южноуральские медики зафиксировали первый в 2021 году случай укуса клеща.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список пострадавших от нападения клещей южноуральцев открыл 66-летний житель Миасса.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. Мужчина обнаружил на себе насекомое, когда вернулся домой с садового участка.

По информации представителей городской больницы №2 Миасса, пенсионер на ставил прививку от клещевого энцефалита, но так как у него была оформлена страховка, медики сделали южноуральцы необходимый укол иммуноглобулина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.21

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