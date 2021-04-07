Больше половины челябинцев не верят в существующие партии

Большинство челябинцев говорят об отсутствии партии, выражающей их интересы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни одна из 34 зарегистрированных в России политических партий не выражает интересы жителей Челябинска. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

О том, что политической партии, которую бы они сочли своей, заявили 52% респондентов. Четверть опрошенных затрудняется с ответом на этот вопрос (25,4%) и лишь каждый пятый считает, что такая партия существует (22,6%).

При этом в группе челябинцев, полагающих, что в России есть партия, выражающая их интересы, чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены респонденты в возрасте старше 60 лет, пенсионеры. «Как показывают социологические исследования и данные электоральной статистики, респонденты старшей возрастной категории остаются наиболее консолидированной и активной электоральной группой», – отметили социологи.

Челябинцы, которые выбрали ответ, что сегодня в России нет партии, способной выразить их интересы, это чаще мужчины, респонденты в возрасте 45-59 лет, по роду занятий – наемные работники частных предприятий и предприниматели. Кроме того, в данной группе больше тех, кто говорит о низком уровне своей материальной обеспеченности.

Среди затруднившихся с ответом на вопрос о наличии партии, способной выразить их интересы, в большинстве своем – молодежь 18-24 лет и горожане среднего возраста – 25-44 лет, безработные и те, кто говорит о высоком уровне материальной обеспеченности.

Интересно, что, согласно данным ВЦИОМ, ситуация в целом по России более критична: более 60% опрошенных россиян заявили, что в РФ нет политических партий, которые были бы им интересны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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