В Челябинске на месяц перекрыли одну из центральных магистралей

В Челябинске до конца апреля перекрыли одну из центральных магистралей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 30 апреля ограничено движение на улице труда от улицы Пушкина до улицы Свободы.

На данном участке проводятся работы по прокладке водопровода и канализации, сообщили в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.04.21

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