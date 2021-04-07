В мэрии Златоуста проходят обыски

В администрацию Златоуста наведались силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия в мэрии Златоуста проводят сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Обыски начались утром 7 апреля. Проводится выемка документов в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.

Глава города Максим Пекарский извещен о работе силовиков. По информации пресс-службы регионального УФСБ, мероприятия проходят в рамках проверки поступившей информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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