Антимонопольщики начали проверку цен на мясо птицы, яйца и овощи

ФАС начала проверку ценообразования на мясо птицы, куриные яйца и плодоовощную продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время Федеральная антимонопольная служба проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков.

Также служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

Помимо этого, в связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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