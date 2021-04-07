Получила миллион и перестала отвечать на звонки: челябинка обманула министерство образования

В Челябинской области женщина подозревается в мошенничестве при хищении одного миллиона рублей из бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 33-летней местной жительницы.

По версии следствия, в 2020 году женщина, не имея профессионального педагогического образования, направила в региональное министерство образования и науки пакет документов для участия в федеральной государственной программе, к которому приложила копию фиктивного диплома. После признания ее участницей программы и заключения с ней трудового договора на работу в одной из сельских школ области, ей перевели единовременную компенсационную выплату в 1 миллион рублей. Получив деньги, женщина предоставила в учебное заведение фиктивный больничный лист и перестала отвечать на звонки.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.21

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