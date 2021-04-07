В челябинском аэропорту переполох: всех срочно эвакуировали

В Челябинске устроили переполох в аэропорту: из здания пришлось эвакуировать всех пассажиров и сотрудников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в аэропорт поступил звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. В это время шла регистрация на рейсы в Новосибирск и Сочи Всего в терминале находились около 200 человек.
Сейчас здание оцеплено, сотрудники экстренных служб проверяют помещения.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 07.04.21
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