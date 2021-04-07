Бизнесмен «сэкономил» почти два миллиона рублей на строительстве платформ ЮУЖД

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в присвоении денежных средств при строительстве железнодорожных платформ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы Уральского следственного управления СКР на транспорте, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в 2019 году бригадами коммерческой организации выполнены работы по текущему ремонту железнодорожных платформ на Южно-Уральской железной дороге. При этом во время строительных работ руководитель фирмы сэкономил на материалах, а также решил не выполнять часть работ, предусмотренных техническим заданием по договору. «Своими преступными действиями подозреваемый причинил Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей», – констатировали в силовом ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с органами УФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время следственными органами проведены осмотры мест происшествий, выемка должностных и бухгалтерских документов, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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