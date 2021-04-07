Мэрия Челябинска через суд взыскивает с муниципального перевозчика многомиллионный долг

В Челябинске МБУ подало в суд иск о взыскании долга с муниципального транспортного предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Общественный городской транспорт» задолжало МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (МБУ «ЭВИС») почти 11 миллионов рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Муниципальное бюджетное учреждение подало к перевозчику иск о взыскании с него задолженности по арендной плате в размере 8 миллионов рублей, неустойки в 582 тысячи рублей, а также 2,4 миллиона долга по коммунальным платежам.

Интересно, что обе структуры фактически связаны с мэрией Челябинска. Так, учредителем МБУ «ЭВИС» формально является субъект правительство Челябинской области (при этом права учредителя осуществляет комитет дорожного хозяйства Челябинска). В свою очередь, 95% уставного капитала ОГТ принадлежит МУП «Служба организации движения», единственным учредителем которого является комитет управления имуществом и земельными отношениями Челябинска.

Но, видимо, чиновники и их подчиненные настолько запутались в своих схемах, что теперь для того, чтобы переместить деньги из одно кармана в другой, им требует помощь суда. Впрочем, не исключено, что это разбирательство – лишь один из шагов к очередному банкротству муниципального транспортного предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.21

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