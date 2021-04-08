На южноуральской трассе столкнулись две фуры. Один из водителей сгорел заживо

В Челябинской области столкнулись два грузовых автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 8 апреля, около 06:30 на 1589 км автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Скания» с автоцистерной под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения фуры загорелись. Предполагаемый виновник ДТП не смог выбраться из горящего автомобиля. От полученных травм скончался он скончался на месте происшествия. Его личность не установлена.

Второй водитель, житель республики Татарстан, в происшествии не пострадал. Установлено, что он вез молоко в Чебаркуль.

В настоящие время сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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