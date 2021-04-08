В пригороде Челябинска река вышла из берегов

В Сосновском районе вышла из берегов река Зюзелга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Сосновского района, паводок этого года может быть сравним с 2013-м, когда вода также заливала пойму Зюзелги.

«Поскольку эта река относится к категории малых равнинных рек, то глубина ее русла незначительна. При увеличении объема воды Зюзелга разливается в ширину и заполняет свою низкую и относительно широкую пойму. В настоящее время паводок вышел на свои пиковые значения», – рассказали представители муниципальных властей.

К середине недели паводок затронул мостовые переправы в пойме реки Зюзелга от деревни Заварухино до деревни Ужевка. Дамба, построенная на границе Медиакских болот, функционирует в штатном режиме. Трубы нижнего водосброса заполнены на 75-80 сантиметров от метрового диаметра.

По мосту в деревню Заварухино движение автомобилей продолжается. Местные жители самостоятельно чистят трубы под мостом.

В поселке Есаульском вода закрыла часть подъезда к мосту, сам мост сухой. Сообщение между частями поселка, расположенными на разных берегах, не нарушено.

В Ужевке мостик на «Утес» закрыт водой, но неглубоко – следы движения транспорта есть по обеим сторонам реки. Второй ужевский мостик, расположенный в районе предприятия по выращиванию зелени, перекрыт полностью. Мост откроют после окончания паводка и восстановления (новой отсыпки) подъездов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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