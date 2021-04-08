В Челябинской области от ковида умерли 7 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 119 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 57 тысяч 631 зараженный. 2 тысячи 422 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 281).

Челябинск, Апрель, Ольга Арсентьева

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