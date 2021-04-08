В больницу Магнитогорска поставили больше 100 килограммов просроченной рыбы

Рыба со сроком годности, истекшим больше полугода назад, направили в магазины и медсанчасть Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговой группой отдела внутреннего ветеринарного надзора при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» был установлен факт оформления уполномоченным лицом ООО «Гефест» (Магнитогорск) документов на товар с истекшим сроком годности.

Так, в период с 11 марта по 4 апреля были оформлены документы и выпущено в оборот 80 кг просроченной рыбной продукции: 72 кг мороженого минтая, срок годности которого истек в период 16 августа по 5 сентября 2020 года, 6,37 кг скумбрии холодного копчения со сроком годности до 4 мая 2020-го, 18 января 2021-го и 2 февраля 2021 года, 1,2 кг рыбных пресервов со сроком годности до 16 мая 2020 года. Эта продукция ушла на продажу в магазины Магнитогорска.

2 апреля уполномоченное лицо оформило эВСД на 9,6 кг рыбной продукции (рыбные пресервы, сельдь и горбуша холодного копчения, окунь вяленый) с истекшим сроком годности.

5 апреля оформило документ на 104 кг мороженого минтая со сроком годности до 16 августа – 5 сентября 2020 года, которые отправили для приготовления пищи в Центральную клиническую медико-санитарную часть Магнитогорска.

По фактам выявленных критических нарушений приостановлена регистрация уполномоченного лица ООО «Гефест» во ФГИС «Меркурий» на 10 дней.

В адрес уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, получивших и принявших просроченную продукцию, направлено предупреждение. Они виновны в получении потенциально некачественной продукции.

В управлении Россельхознадзора отметили, что документы на полученную продукцию ответственными лицами предприятий были погашены, следовательно, они приняли продукцию, несмотря на истекшие сроки ее годности, вместо того чтобы вернуть отправителю либо направить на утилизацию как предписывает ветеринарное законодательство.

При повторении подобных фактов ведомство имеет право привлечь виновных к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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