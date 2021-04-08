В Миассе почтальон потратила 220 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий

Дело в отношении сотрудницы почты, присваивавшей чужие пенсии, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Миасса завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения).

Из материалов уголовного дела следует, что 44-летняя сотрудница отделения связи разносила пенсии и социальные выплаты. Однако, как было установлено в ходе следствия, женщина не выдавала денежные средства, а присваивала их себе. В отчетных документах злоумышленница расписывалась за получателей. В общей сумме женщина похитила более 220 тысяч рублей. Деньги потратила по своему усмотрению.

В ходе следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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