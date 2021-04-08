Челябинцам из дома, где рухнула стена, предложили в несколько раз увеличить квартплату

После обвала стены жителям дома в Челябинске предложили платить управляющей компании по 150 рублей за квадратный метр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малоприятный сюрприз ожидал жителей дома №13 по улице Худякова в Челябинске. На подъездных дверях трехэтажки управляющая компания «Ремжилзаказчик» развесила объявление, приглашающее собственников жилых помещений на общее собрание.

Одним из пунктов, предложенных на обсуждение, является увеличение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома до 149 рублей 32 копеек за 1 квадратный метр. Такой размер тарифа в объявлении назван экономически обоснованным.

При этом в настоящее время средний размер квартплаты в Челябинске находится в пределах 20-25 рублей за «квадрат».

Напомним, 28 марта этого года в бывшем общежитии на улице Худякова, 13, обрушилась стена. Часть жителей дома были вынуждены эвакуироваться. При этом жильцы обвинили управляющую компанию в том, что она не уделяла дому должного внимания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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