За Челябинским бором начнут следить дроны

В небе над Челябинским бором появятся беспилотники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники договорились с обслуживающими Челябинский городской бор организациями о пробном патрулировании особо охраняемой природной территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом агентству рассказал эксперт по вопросам развития городской среды Яков Гуревич.

По словам общественника, пробное патрулирование будет организовано ориентировочно с 1 по 10 мая. Его основная задача – предотвращение лесных пожаров.

Кроме того, челябинец со ссылкой на сотрудников ООПТ рассказал о продолжающихся на территории бора работах по расчистке его от мертвых деревьев. «Вследствие отказа дополнительно финансировать работы в городском бору, за зимний период убран мертвый лес только на двух участках в 5-м и 16-м кварталах и сейчас вывозится», – отметил Гуревич, призвав горожан не беспокоиться по поводу проводимых в ООПТ работ и подчеркнув: вывозится именно мертвый лес, а не здоровые, жизнеспособные деревья.

«В нарушение действующих правил, порубочные остатки сжигаются на делянках, – посетовал общественник. – Недостаток финансирования не позволяет избавляться от них другими способами. Но если оставлять остатки на делянках – это увеличит пожарную опасность летом».

Все работы будут завершены не позднее 10 апреля. Возможно, часть леса останется на делянках из-за того же недофинансирования, отметил челябинец. В плане есть небольшие работы в 10-м квартале. Скорее всего, они будут перенесены на более поздний период из-за распутицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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