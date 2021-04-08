Челябинцев предупредили: с мая транспортный поток с проспекта Победы будет перенаправлен по другим маршрутам

Челябинцев предупредили: с 1 мая закроют на реконструкцию Ленинградский мост. Новую схема организации автомобильного движения еще не утверждена, но ее обещают опубликовать в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», срок эксплуатации моста через реку Миасс на проспекте Победе истек несколько лет назад. Капремонт в середине 90-х годов. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.

В итоге решили мост перестроить, увеличив количество полос и расширив пешеходное пространство. Деньги – без малого 1 млрд рублей – выделили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Саммиты не состоялись, но реконструкцию моста отменять не стали.

С 1 мая основную часть потока должна принять развязка на улице Братьев Кашириных. Но есть один нюанс: там и сейчас в часы пик образуются пробки в обоих направлениях. Если к уже существующей нагрузке добавиться и поток с Ленинградского моста, заторы могут парализовать движение в районе цирка.

Мэрия обещает предложить и другие варианты объезда. Часть нагрузки хотят перевести на улицу Российскую:

«У нее нет перпендикулярных связей, поэтому она не очень популярна. Заехал на нее с улицы Труда и выехал на проспекте Победы – нигде не соскочить: с одной стороны река, с другой – «Меридиан», железная дорога и так далее, – отметил вице-мэр Максим Куляшов по дорожному хозяйству. – Хотя она, по сути, является дублером Свердловского проспекта и в условиях закрытия Ленинградского моста будет крайне популярна».

:Проблемы могут возникнуть с движением грузового транспорта, так как из-за особенностей городской дорожной сети грузовики нельзя пустить по выделенному маршруту (сейчас таким маршрутом является проспект Победы, на котором и закроют мост, поэтому планируется вводить временные ограничения. Например, на улице Новомеханической:

«Возможно, разрешим грузовикам только в ночное время, потому что автомобилисты с Северо-Запада, скорее всего, будет выбирать Новомеханическую, а там условия движения не шикарные – улица неширокая», – сказал Куляшов.

Схемы движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.

Челябинск, Павел Зварзин

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