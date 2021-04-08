В Магнитогорске маленькая девочка чуть не погибла, повиснув в петлях защитной сетки

Жители Магнитогорска заявили, что ребенок чуть не задохнулся, провалившись сквозь защитную сетку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время детского праздника, организованного в игровой комнате одного из ТРК Магнитогорска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Во время «снежного» шоу, когда было максимально шумно, внимание было сконцентрировано на детях, которые могли друг друга затоптать, – рассказала одна из очевидцев ЧП. – Одна маленькая девочка играла в лабиринте. Папа пристально следил за ней. Но в какой-то момент он отвлекся на другого своего ребенка, участвовавшего в «снежном» шоу, а малышка провалилась сквозь порванную защитную сетку. В итоге девочка повисла. Из-за громкой музыки и визгов других детей ее никто не слышал. И тут я увидела, что она висит. Побежала туда, думая, что она сейчас вот-вот упадет. Оказалось все гораздо страшнее. На ее шее было две петли из защитной сетки. Ребенок уже был бледный и почти не сопротивлялся. Позже я посмотрела запись с телефона, который стоял на стойке и снимал все мероприятие на память. Оказывается, я ее заметила в тот момент, когда у нее в ручках силы кончились, чтоб поддерживать свой вес. Она прямо обмякла. Ножками ей там упереться было не на что. Еще бы полминуты, и страшно представить, чем все закончилось бы».

Представители детской игровой комнаты настаивают, что все оборудование у них в порядке. При этом ни о каких инцидентах родители им не сообщали, настаивают они. «Они отгуляли и ушли, а потом начались какие-то претензии, – цитирует «Верстов.Инфо» организаторов праздника. – Ребенок, которому нет и четырех лет, действительно находился в лабиринте, но без присмотра. Взрослые же сидели, отдыхали, и даже кто-то из них пронес спиртные напитки. На данный момент сетка целая, сам лабиринт каждую неделю полностью обследуется».

В игровой предположили, что ребенок мог провалиться в один из зацепов, на которые крепится сетка. Но подчеркнули, что следить за ним в силу возраста должны были родители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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