В Челябинске возобновляется международное авиасообщение: первые рейсы планируются уже в мае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается восстановить полетную программу, действовавшую до пандемии. Так, через несколько недель собираются начать полеты в Турцию (несмотря на ухудшение эпидобстановки в этой стране). В частности, из Челябинска можно будет улететь в Стамбул и на средиземноморское побережье – в Анталью и Даламан.

Планируются перелеты в Армению, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Корме того, обсуждаются регулярные рейсы на Кипр, а также перелеты в Тунис, Египет и Таиланд (последние две страны пока закрыты на карантин).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.04.21

В Магнитогорске маленькая девочка чуть не погибла, повиснув в петлях защитной сетки. / Челябинцев предупредили: с мая транспортный поток с проспекта Победы будет перенаправлен по другим маршрутам. / За Челябинским бором начнут следить дроны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»